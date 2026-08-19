Cade Cavalli al rescate de los Nationals en el segundo de la serie ante Texas Rangers

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Los Texas Rangers abrieron con solvencia su serie en casa tras blanquear 5-0 a los Washington Nationals, respaldados por una joya de picheo de siete entradas sin permitir bases por bolas. El equipo local busca consolidar su dominio en el feudo de Arlington, mientras que la visita saldrá al terreno con la urgencia de cortar un bache preocupante en la temporada regular.

Texas Rangers: Ofensiva oportuna y bullpen descansado

La alineación de Texas respondió de inmediato frente a su público fabricando sus cinco anotaciones en las primeras tres entradas del encuentro anterior. Nombres clave como Corey Seager —con sencillo y doble— junto a un cuadrangular solitario de Justin Foscue, marcaron la pauta para un equipo que ha sabido capitalizar sus oportunidades con hombres en circulación.

Para el segundo compromiso, el cuerpo técnico de los Rangers apunta a utilizar una estrategia de bullpen game o abridor no anunciado. No obstante, la extensa labor de siete tramos de su abridor anterior permitió dar descanso completo a los relevistas principales, garantizando un brazo fresco para cada entrada decisiva.

Washington Nationals: Cade Cavalli al rescate del equipo

Por su parte, los Nationals atraviesan un momento crítico tras acumular su cuarta derrota consecutiva y encajar seis tropiezos en sus últimos siete duelos. La ofensiva capitalina ha carecido de contundencia, logrando conectar apenas cuatro imparables en el inicio de la serie.

Para frenar la sangría, Washington deposita sus esperanzas en el diestro Cade Cavalli, quien ostenta marca de 8-5 con una sólida efectividad de 3.52 y WHIP de 1.29. Cavalli viene de firmar una actuación dominante en su última salida al lanzar ocho episodios en blanco con 10 ponches permitiendo solo un imparable, perfilándose como la principal baza del conjunto visitante para equilibrar las acciones.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Dominio directo: Texas se ha impuesto en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos frente a Washington, dejándolos en cero en dos de esos partidos.

Momentum opuesto: Mientras Texas busca afianzar la ventaja de localía, los Nationals apenas registran un triunfo en sus últimos siete compromisos.

Calidad en el montículo: Cade Cavalli presume números de élite en sus salidas recientes, lo que anticipa un duelo de pocas carreras en los primeros tramos.

Jugada ganadora de MeridianoBet

A pesar de la presencia de Cavalli en el montículo por la visita, la solidez ofensiva en la parte alta del orden de Texas y la frescura de su relevo inclinan la balanza a favor del conjunto de casa.

Mercado recomendado: Ganador del partido: Texas Rangers Victoria

Cuota: -135

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González