Burnley vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 30 de la Premier League se jugará el próximo sábado 14 de marzo a las 11:00 horas.
Así llegan Burnley y Bournemouth
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Everton. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 11.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Brentford. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 empates. Ha convertido 4 goles y ha recibido 3 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.
El local está en el décimo noveno puesto con 19 puntos (4 PG - 7 PE - 18 PP), mientras que el visitante llegó a 40 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (9 PG - 13 PE - 7 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Peter Bankes.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|67
|30
|20
|7
|3
|37
|2
|Manchester City
|60
|29
|18
|6
|5
|32
|3
|Manchester United
|51
|29
|14
|9
|6
|11
|9
|Bournemouth
|40
|29
|9
|13
|7
|-2
|19
|Burnley
|19
|29
|4
|7
|18
|-26
Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 31: vs Fulham: 21 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Horario Burnley y Bournemouth, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas