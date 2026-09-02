Brighton and Hove vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

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Brighton and Hove enfrentará a Leeds United, en el marco de la fecha 3 de la Premier League, el próximo sábado 5 de septiembre a partir de las 10:00 horas, en The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Leeds United

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove sufrió un duro golpe al caer 3 a 4 en la ultima jornada ante Chelsea.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Brentford..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Leeds United con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE).

Stuart Attwell será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 6 2 2 0 0 4 2 Arsenal 6 2 2 0 0 4 3 Hull City 6 2 2 0 0 3 8 Leeds United 4 2 1 1 0 1 9 Brighton and Hove 3 2 1 0 1 3

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Coventry City: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Arsenal: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sunderland: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Liverpool: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Newcastle United: 14 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Crystal Palace: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Arsenal: 10 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Manchester United: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sunderland: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Horario Brighton and Hove y Leeds United, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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