Brighton and Hove vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

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Brighton y Aston Villa se enfrentarán el próximo domingo 23 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Premier League, desde las 09:00 horas. El encuentro tendrá lugar en The Amex.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Aston Villa.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Peter Bankes.

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Chelsea: 30 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Leeds United: 5 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Coventry City: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Arsenal: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sunderland: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Arsenal: 31 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Hull City: 5 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Nottingham Forest: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tottenham: 19 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Brentford: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Brighton and Hove y Aston Villa, según país

Argentina: 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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