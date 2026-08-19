Brentford vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

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En la primera jornada de la Premier League, Brentford recibe a Tottenham el próximo sábado 22 de agosto. El cotejo se jugará desde las 12:30 horas en el Gtech Community Stadium.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

¿En qué jornada juega el clásico Tottenham?

El Derbi del norte de Londres, duelo con su máximo rival Arsenal, llegará para Tottenham durante la jornada 14.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 3: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 4: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 3: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fecha 4: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Tottenham, según país

Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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