Brentford vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

En la primera jornada de la Premier League, Brentford recibe a Tottenham el próximo sábado 22 de agosto. El cotejo se jugará desde las 12:30 horas en el Gtech Community Stadium.
Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.
¿En qué jornada juega el clásico Tottenham?
El Derbi del norte de Londres, duelo con su máximo rival Arsenal, llegará para Tottenham durante la jornada 14.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 2: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 3: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 4: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 2: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 3: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 4: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Horario Brentford y Tottenham, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas