Brentford vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

Sunderland y Brentford se enfrentarán en el Gtech Community Stadium el próximo sábado 5 de septiembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.
Así llegan Brentford y Sunderland
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford igualó 1-1 frente a Leeds United.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland viene de un triunfo 1 a 0 frente a Fulham.
En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford se llevó la victoria por 3 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).
Thomas Bramall fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Hull City
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|5
|Brentford
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|11
|Sunderland
|3
|2
|1
|0
|1
|0
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 4: vs Bournemouth: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Chelsea: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Aston Villa: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Liverpool: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Hull City: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 4: vs Arsenal: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Manchester City: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Brighton and Hove: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Bournemouth: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Leeds United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Brentford y Sunderland, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas