Inglaterra - Premier League 2026-2027

Brentford vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Brentford y Sunderland, que se jugará el sábado 5 de septiembre desde las 10:00 horas en el Gtech Community Stadium. Dirige Thomas Bramall.

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Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 01:49 pm
Brentford vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League
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Sunderland y Brentford se enfrentarán en el Gtech Community Stadium el próximo sábado 5 de septiembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.

Así llegan Brentford y Sunderland

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford igualó 1-1 frente a Leeds United.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland viene de un triunfo 1 a 0 frente a Fulham.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

Thomas Bramall fue designado para controlar el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Manchester City 6 2 2 0 0 4
2
Arsenal 6 2 2 0 0 4
3
Hull City 6 2 2 0 0 3
5
Brentford 4 2 1 1 0 3
11
Sunderland 3 2 1 0 1 0
DataFactory
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Bournemouth: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Chelsea: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Aston Villa: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Liverpool: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Hull City: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Arsenal: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Manchester City: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Brighton and Hove: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Bournemouth: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Leeds United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Brentford y Sunderland, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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