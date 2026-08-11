Braves y Mets se vuelven a citar en Atlanta tras un festival de batazos

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La actividad de las Grandes Ligas no se detiene este 11 de agosto con el segundo choque de la serie entre los Atlanta Braves y los New York Mets. Tras un choque inaugural repleto de batazos que finalizó con pizarra de 8-5 a favor de la visita, el feudo de Georgia vuelve a vestirse de gala para albergar un compromiso clave en las aspiraciones de ambos conjuntos dentro de la Liga Nacional.

Atlanta Braves: Ofensiva explosiva para defender la casa

El conjunto de Atlanta afronta este duelo respaldado por una de las tandas de bateo más peligrosas del circuito. Los Braves exhiben un registro general de 71-48 y han mostrado regularidad en este tramo de agosto, superando la barrera de las cuatro anotaciones en la mayoría de sus presentaciones recientes.

Para este segundo duelo, la responsabilidad sobre la lomita recae en el zurdo venezolano Martín Pérez, quien ostenta un récord de 7-6 con una efectividad de 3.14 y 78 ponches. La clave para el siniestro radicará en atacar la zona de strike desde el primer episodio para evitar transferencias gratuitas antes del corazón del orden al bate neoyorquino.

New York Mets: Inercia al bate y poder desde el perímetro

A pesar de su registro de 53-67, la escuadra de Nueva York atraviesa su mejor pasaje ofensivo de la campaña, sumando seis victorias en sus últimos siete choques fuera de casa. Bateadores como Brett Baty han liderado un ataque equilibrado que viene de castigar al pitcheo rival con producciones de doble dígito.

El diestro Nolan McLean será el encargado de abrir por los visitantes. El prospecto de las Grandes Ligas presume de una marca de 8-7, una PCL de 3.51 y 156 abanicados, destacando por una recta potente y un cambio de velocidad altamente efectivo. No obstante, enfrentarse a una alineación tan profunda como la de Atlanta pondrá a prueba el control del novato en conteos profundos.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Antecedentes de alta anotación: Los Mets se han impuesto en seis de los últimos diez cara a cara, registrando marcadores abultados como 10-9, 14-3 y el reciente 8-5.

Poder de los locales: Atlanta ha anotado 56 carreras en sus diez enfrentamientos directos más recientes ante Nueva York.

Desgaste del pitcheo: Ambas ofensivas suelen generar constante tráfico en las bases antes de la intervención de los bullpens.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con dos maderas encendidas y un historial reciente caracterizado por intercambios de carreras en los episodios intermedios, la línea proyectada se perfila muy accesible para el desarrollo del juego.

Mercado recomendado: Total de carreras: Más de 8.5 (Over 8.5) .

Cuota: -105

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González