Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Premier League se jugará el próximo domingo 20 de septiembre a las 09:00 horas.

Así llegan Bournemouth y Liverpool

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth consiguió sólo un punto en su último partido frente a Brentford, tras igualar 2-2. En las 3 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Fulham. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 4 en contra.

Aunque no ha perdido nunca en su estadio, Bournemouth sólo conoce empates en las 2 jornadas disputadas como anfitrión.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el décimo quinto puesto con 3 puntos (3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 3 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 12 4 4 0 0 7 2 Manchester City 12 4 4 0 0 6 3 Leeds United 8 4 2 2 0 4 8 Liverpool 6 4 1 3 0 2 15 Bournemouth 3 4 0 3 1 -1

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Chelsea: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sunderland: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Manchester United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Leeds United: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Ipswich Town: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Manchester City: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Brentford: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brighton and Hove: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Arsenal: 1 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Liverpool, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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