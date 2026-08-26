Bournemouth vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League se jugará el próximo sábado 29 de agosto a las 10:00 horas.
Así llegan Bournemouth y Everton
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Manchester City.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Crystal Palace.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth resultó vencedor por 1 a 2.
El local está en el décimo tercer puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Brighton and Hove
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Arsenal
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Brentford
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|4
|Everton
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|13
|Bournemouth
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Newcastle United: 5 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Brentford: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Chelsea: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Sunderland: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Manchester United: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Tottenham: 12 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Ipswich Town: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Hull City: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Chelsea: 17 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
Horario Bournemouth y Everton, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas