Bournemouth vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

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El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League se jugará el próximo sábado 29 de agosto a las 10:00 horas.

Así llegan Bournemouth y Everton

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Manchester City.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Crystal Palace.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Brighton and Hove 3 1 1 0 0 4 2 Arsenal 3 1 1 0 0 3 3 Brentford 3 1 1 0 0 3 4 Everton 3 1 1 0 0 2 13 Bournemouth 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Newcastle United: 5 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Brentford: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chelsea: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sunderland: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Manchester United: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Tottenham: 12 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Ipswich Town: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Hull City: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Chelsea: 17 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Everton, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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