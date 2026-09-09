Bournemouth vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

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El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Premier League se jugará el próximo sábado 12 de septiembre a las 10:00 horas.

Así llegan Bournemouth y Brentford

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth consiguió sólo un punto en su último partido frente a Newcastle United, tras igualar 2-2. En las 2 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Sunderland. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 2 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 9 3 3 0 0 5 2 Arsenal 9 3 3 0 0 5 3 Hull City 7 3 2 1 0 3 5 Brentford 5 3 1 2 0 3 15 Bournemouth 2 3 0 2 1 -1

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chelsea: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sunderland: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Manchester United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Leeds United: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Chelsea: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Aston Villa: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Liverpool: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Hull City: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Nottingham Forest: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Brentford, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

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