Bologna vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

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Bologna recibirá a Inter, en el marco de la fecha 38 de la Serie A, el próximo sábado 23 de mayo a partir de las 12:00 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Inter

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de vencer a Atalanta con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Hellas Verona. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 11 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Inter con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 55 puntos (16 PG - 7 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 86 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (27 PG - 5 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 4 Roma 70 37 22 4 11 26 8 Bologna 55 37 16 7 14 3

Horario Bologna e Inter, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

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