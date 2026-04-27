CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Bolívar vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores

La previa del choque de Bolívar ante Fluminense, a disputarse en el coloso de Miraflores el jueves 30 de abril desde las 18:00 horas. El árbitro será Derlis López López.

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Lunes, 27 de abril de 2026 a las 01:41 pm
Bolívar vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores
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Bolívar recibirá a Fluminense, en el marco de la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores, el próximo jueves 30 de abril a partir de las 18:00 horas, en el coloso de Miraflores.

Así llegan Bolívar y Fluminense

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Bolívar en partidos de la Copa Libertadores

Bolívar sacó un empate por 1 en su visita a Dep. La Guaira.

Últimos resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores

Fluminense viene de perder contra Independiente Riv. (M) por 1 a 2.

Se miden dos equipos de bastante bajo rendimiento, por lo que encontrar una victoria es vital. Fluminense es el colero del grupo, con 1 punto. Bolívar está penúltimo y suma 1 punto.

Derlis López López será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

 

Fechas y rivales de Bolívar en los próximos partidos de la Copa Libertadores

 

  • Grupo C - Fecha 4: vs Dep. La Guaira: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 5: vs Fluminense: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fluminense en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo C - Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 5: vs Bolívar: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 6: vs Dep. La Guaira: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Bolívar y Fluminense, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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