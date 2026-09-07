CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors recibirá a São Paulo por la llave 1

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs São Paulo, que se enfrentarán en la Bombonera el próximo martes 8 de septiembre a las 20:30 horas. Piero Maza Gómez será el árbitro del partido.

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MeridianoBet
Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 10:53 am
Boca Juniors recibirá a São Paulo por la llave 1
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El Xeneize recibe a São Paulo el próximo martes 8 de septiembre. El partido correspondiente a la llave 1 de de la Copa Sudamericana se jugará desde las 20:30 horas en la Bombonera.

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Copa Nissan Sudamericana 2007, y São Paulo resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Piero Maza Gómez.

Los resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoffs Octavos: Boca Juniors 1 vs O'Higgins 0 (23 de julio)
  • Playoffs Octavos: O'Higgins 1 vs Boca Juniors 0 (3-4 en penales a favor de Boca Juniors) (30 de julio)
  • Octavos de Final: Boca Juniors 3 vs Deportivo Recoleta 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Deportivo Recoleta 0 vs Boca Juniors 4 (18 de agosto)
Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Boston River 0 vs São Paulo 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs O'Higgins 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Millonarios 0 vs São Paulo 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 0 vs São Paulo 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Millonarios 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Boston River 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Bolívar 1 vs São Paulo 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: São Paulo 3 vs Bolívar 1 (18 de agosto)
Horario Boca Juniors y São Paulo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

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