Blooming vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo H de la Copa Sudamericana

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Carabobo y Blooming se enfrentarán en el Tuyukuá el próximo jueves 21 de mayo desde las 20:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo H de la Copa Sudamericana.

Así llegan Blooming y Carabobo

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Blooming en partidos de la Copa Sudamericana

Blooming viene de caer por 0 a 6 frente a RB Bragantino. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 12 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Sudamericana

Carabobo perdió ante River Plate por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 1 derrota. Logró convertir 4 goles y le han encajado 3.

El último mano a mano en este certamen fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Carabobo se llevó la victoria por 2 a 0.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. Carabobo es escolta del puntero del grupo con 6 unidades. Blooming debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ocupar el cuarto lugar y contar con 1 punto.

Mathías De Armas fue designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Blooming en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 6: vs River Plate: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Carabobo en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 6: vs RB Bragantino: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Blooming y Carabobo, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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