España - LALIGA 2026 - 2027

Betis vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga

Betis y Real Sociedad se enfrentan en el Estadio de La Cartuja. El duelo se jugará el viernes 21 de agosto desde las 15:00 horas.

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MeridianoBet
Martes, 18 de agosto de 2026 a las 02:19 pm
Betis vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga
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Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 2-2.

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 1: vs Valencia: 25 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Levante: 29 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 1: vs Real Madrid: 26 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Espanyol: 29 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Elche: 7 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Real Sociedad, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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