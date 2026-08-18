Betis vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga

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Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 2-2.
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 1: vs Valencia: 25 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Levante: 29 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 1: vs Real Madrid: 26 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Espanyol: 29 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Elche: 7 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Real Sociedad, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas
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