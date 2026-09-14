Betis vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de La Liga

El juego entre Betis y Getafe se disputará el próximo jueves 17 de septiembre por la fecha 6 de La Liga, a partir de las 13:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

Así llegan Betis y Getafe

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Betis en partidos de La Liga

En la fecha anterior, Betis se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Villarreal. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Getafe en partidos de La Liga

El anterior partido disputado entre Getafe finalizó en empate por 1-1 ante Deportivo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 3 goles y le han marcado 6.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Betis lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles. Getafe muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe lo ganó por 2 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 Real Madrid 12 5 4 0 1 10 3 Alavés 10 5 3 1 1 6 7 Betis 9 4 3 0 1 0 14 Getafe 5 5 1 2 2 -3

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Getafe: 17 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Deportivo: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Osasuna: 11 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Málaga: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Barcelona: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Getafe, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

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