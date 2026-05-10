Betis vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Elche y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo martes 12 de mayo desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 36 de la Liga.
Así llegan Betis y Elche
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis igualó - frente a Real Sociedad. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 4 goles y registró solo 8 a favor.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche igualó 1-1 ante Alavés en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 7 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 53 puntos (13 PG - 14 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (9 PG - 12 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|68
|34
|21
|5
|8
|25
|5
|Betis
|53
|34
|13
|14
|7
|11
|13
|Elche
|39
|35
|9
|12
|14
|-8
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Elche: 12 de mayo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Barcelona: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 37: vs Getafe: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Elche, según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas