Bélgica y Egipto se enfrentan por primera vez en un Mundial

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El duelo entre Bélgica y Egipto correspondiente a la fecha 1 del grupo G se disputará en el estadio Seattle desde las 15:00 horas, el lunes 15 de junio.

Si bien nunca se enfrentaron en Mundiales, sí lo han hecho en amistosos internacionales. El seleccionado egipcio domina el historial frente a los belgas, con tres victorias en los cuatro cruces disputados.

Después de ocho años de ausencia en la competencia, Egipto volverá al máximo torneo internacional en 2026 y alcanzará su cuarta participación histórica, tras haber estado presente en 1934, 1990 y 2018. El conjunto africano todavía persigue un desafío pendiente: superar por primera vez la fase de grupos.

Los Faraones buscarán estrenarse con la primera victoria en esta edición ya que nunca lograron ganar un partido en Mundiales: acumulan cinco derrotas y dos empates.

Bajo el mando de Hossam Hassan, el combinado africano logró su boleto al obtener el primer puesto del Grupo A de las Eliminatorias CAF de forma invicta.

Por su parte, Bélgica disputará en 2026 su 15ª Copa del Mundo desde su debut en la edición inaugural de 1930 y alcanzará además su cuarta clasificación consecutiva al torneo. A lo largo de su historia, los europeos lograron superar la fase de grupos en siete oportunidades, incluidas tres campañas en las que finalizaron como líderes de su zona.

La mejor actuación de los Diablos Rojos llegó en Rusia 2018, cuando alcanzó el tercer puesto tras derrotar 2-0 a Inglaterra en el partido por el podio. Anteriormente, también había firmado otra destacada participación al finalizar cuarta en México 1986.

De la mano de Rudi Garcia, el seleccionado belga aseguró su presencia en el Mundial 2026 luego de una sólida campaña en las Eliminatorias UEFA. Terminó invicto y en el primer lugar de su grupo con 18 puntos, producto de cinco victorias y tres empates.

Bélgica y Egipto comparten el Grupo G con Irán y Nueva Zelanda.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).

Fechas y rivales de Bélgica en los próximos partidos del Mundial

Grupo G - Fecha 2: vs Irán: 21 de junio - 16:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 3: vs Nueva Zelanda: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Egipto en los próximos partidos del Mundial

Grupo G - Fecha 2: vs Nueva Zelanda: 21 de junio - 22:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 3: vs Irán: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)

Horario Bélgica y Egipto, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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