¿Barrida en Las Vegas? Los Golden Knights buscan sellar su pase a la Stanley Cup

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La Final de la Conferencia Oeste de la NHL ha tomado un rumbo inesperado en este mes de mayo de 2026. Los Vegas Golden Knights se encuentran a tan solo un paso de sellar su boleto a la gran Final de la Stanley Cup tras ponerse arriba 3-0 en la serie. Para Colorado Avalanche, el líder de la temporada regular, el próximo compromiso en la "Ciudad del Pecado" es una auténtica batalla por la supervivencia.

Vegas Golden Knights: A un paso de la gloria ante su afición

El conjunto de Nevada llega con la confianza por las nubes luego de firmar una de las remontadas más espectaculares en la historia de la franquicia. En el Juego 3, tras ir abajo por tres anotaciones en el primer periodo, despertaron con goles de Mark Stone, William Karlsson, Keegan Kolesar y Tomas Hertl para sellar un electrizante 5-3.

Poderío ofensivo: Mitch Marner está viviendo una postemporada de ensueño liderando al equipo con 21 puntos (7 goles y 14 asistencias).

Seguridad en la portería: Carter Hart se ha consagrado como la gran figura bajo los tres palos, acumulando 11 victorias en estos playoffs y un notable 92.3% de efectividad en paradas.

Colorado Avalanche: Sin margen de error y obligados a atacar

Para una plantilla que dominó la fase regular, encontrarse contra las cuerdas representa el mayor desafío de la campaña. Colorado demostró que tiene las herramientas para lastimar a la defensa de Vegas en el arranque del último choque, pero los colapsos defensivos ante el forecheck agresivo del rival les costaron la victoria.

Sequía preocupante: El ataque de los Avalanche promediaba 5 goles por partido ante Minnesota, pero frente a la estructura de los Golden Knights, la pólvora se ha secado y apenas promedian 2 tantos por encuentro en esta serie.

Líderes al frente: Nathan MacKinnon (15 puntos) y el defensor Devon Toews deberán cargar con el peso ofensivo para evitar la eliminación. El arquero Scott Wedgewood repetirá en la titularidad buscando frenar el vendaval local.

Historial directo y Tendencias Clave para el Mercado

Los tres compromisos previos de la serie han sido dominados por Vegas por un margen de al menos dos anotaciones. Sin embargo, cuando se trata de jugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, hay una tendencia histórica infalible: el Over (Más) de 5.5 goles se ha cumplido en seis enfrentamientos consecutivos entre ambos equipos en este escenario.

Predicción del equipo de MeridianoBet

Con Colorado obligado a arriesgarlo todo en ofensiva desde el primer minuto para mantenerse con vida, y unos Golden Knights letales en las transiciones rápidas que buscan liquidar la serie en casa, se proyecta un choque de ida y vuelta con alta efectividad de cara a las porterías.

Jugada recomendada por los expertos: Total Más de 5.5 anotaciones, la cual se cotiza en -152

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González