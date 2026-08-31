España - LALIGA 2026 - 2027

Barcelona y Rayo Vallecano cierran la tercera jornada

Te contamos la previa del duelo Barcelona vs Rayo Vallecano, que se enfrentan en el estadio Camp Nou hoy a las 15:30 horas.

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MeridianoBet
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 10:31 am
Barcelona y Rayo Vallecano cierran la tercera jornada
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El cotejo correspondiente a la fecha 3 de La Liga se juega hoy a las 15:30 horas en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Rayo Vallecano

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de La Liga

Barcelona derrotó por 5 a 0 a Elche en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de La Liga

Rayo Vallecano sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Alavés..

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Real Madrid 9 3 3 0 0 8
2
Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4
3
Alavés 7 3 2 1 0 4
4
Barcelona 6 2 2 0 0 7
16
Rayo Vallecano 1 2 0 1 1 -1
DataFactory
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 4: vs Valencia: 6 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 4: vs Racing Santander: 5 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Rayo Vallecano, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

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