Barcelona y Rayo Vallecano cierran la tercera jornada

El cotejo correspondiente a la fecha 3 de La Liga se juega hoy a las 15:30 horas en el estadio Camp Nou.
Así llegan Barcelona y Rayo Vallecano
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de La Liga
Barcelona derrotó por 5 a 0 a Elche en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de La Liga
Rayo Vallecano sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Alavés..
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el cuarto puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|Atlético de Madrid
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|Alavés
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|4
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|16
|Rayo Vallecano
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Valencia: 6 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Racing Santander: 5 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Rayo Vallecano, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas