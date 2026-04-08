Barcelona vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

Espanyol y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo sábado 11 de abril desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Liga.
Así llegan Barcelona y Espanyol
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona venció por 2-1 a Atlético de Madrid. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 13 goles a favor y 4 en contra.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol igualó 0-0 ante Betis en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 7 en contra.
Barcelona pisa fuerte como local: suma 15 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.
Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se llevó la victoria por 0 a 2.
El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 76 puntos (25 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (10 PG - 8 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|76
|30
|25
|1
|4
|51
|2
|Real Madrid
|69
|30
|22
|3
|5
|36
|3
|Villarreal
|58
|30
|18
|4
|8
|19
|4
|Atlético de Madrid
|57
|30
|17
|6
|7
|20
|10
|Espanyol
|38
|30
|10
|8
|12
|-8
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 33: vs Celta: 22 de abril - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Getafe: 25 de abril - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 33: vs Rayo Vallecano: 23 de abril - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Levante: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Espanyol, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas