Barcelona llega invicto al duelo frente a Valencia

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Valencia recibe el próximo domingo 6 de septiembre a Barcelona por la fecha 4 de La Liga, a partir de las 10:15 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Barcelona

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Valencia en partidos de La Liga

Valencia cayó 1 a 3 ante Deportivo en el Riazor. Ha empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Barcelona en partidos de La Liga

Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-2 a Rayo Vallecano. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 2 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 12 goles y le han marcado 2.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Valencia fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (3 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4 4 Alavés 7 3 2 1 0 4 17 Valencia 1 3 0 1 2 -3

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Sevilla: 11 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Alavés: 15 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Real Sociedad: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Racing Santander: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sevilla: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Barcelona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela: 10:15 horas

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