Barcelona llega invicto al duelo frente a Valencia

Valencia recibe el próximo domingo 6 de septiembre a Barcelona por la fecha 4 de La Liga, a partir de las 10:15 horas en el estadio Mestalla.
Así llegan Valencia y Barcelona
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Valencia en partidos de La Liga
Valencia cayó 1 a 3 ante Deportivo en el Riazor. Ha empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .
Últimos resultados de Barcelona en partidos de La Liga
Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-2 a Rayo Vallecano. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 2 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 12 goles y le han marcado 2.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Valencia fue el ganador por 3 a 1.
El local está en el décimo séptimo puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (3 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|9
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|Atlético de Madrid
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|4
|Alavés
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|17
|Valencia
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 5: vs Sevilla: 11 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Alavés: 15 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Real Sociedad: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 5: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Racing Santander: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Sevilla: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Barcelona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas