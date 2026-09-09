Auxerre vs Nice: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

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Auxerre recibe el próximo sábado 12 de septiembre a Nice por la fecha 4 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el estadio L'Abbé-Deschamps.

Así llegan Auxerre y Nice

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre cayó 1 a 3 ante Olympique Lyon en el Groupama Stadium. Con una racha negativa, llega con 2 partidos sin ganar y con 11 goles en su propia valla. Durante esos cotejos, registró tan solo 4 a favor.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Nice logró empatar 1-1 ante Le Mans. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 empate. Pudo convertir 1 gol y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Auxerre fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto y aún no sumó puntos (3 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será François Letexier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 9 3 3 0 0 4 2 Paris FC 7 3 2 1 0 4 3 Olympique Lyon 7 3 2 1 0 4 15 Nice 2 3 0 2 1 -3 18 Auxerre 0 3 0 0 3 -7

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Stade Brestois: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Stade Rennes: 11 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Lille: 20 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs RC Strasbourg: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Horario Auxerre y Nice, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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