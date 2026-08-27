Auxerre se enfrenta ante la visita Angers por la fecha 2

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El juego entre Auxerre y Angers se disputará el próximo sábado 29 de agosto por la fecha 2 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el estadio L'Abbé-Deschamps.

Así llegan Auxerre y Angers

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre busca levantarse de su derrota ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers cayó 0 a 2 ante Lille.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Auxerre lo ganó por 3 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 3 1 1 0 0 4 2 Lens 3 1 1 0 0 3 3 Olympique Lyon 3 1 1 0 0 2 16 Angers 0 1 0 0 1 -2 17 Auxerre 0 1 0 0 1 -3

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Olympique Lyon: 4 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Nice: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Stade Rennes: 6 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Le Havre AC: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Auxerre y Angers, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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