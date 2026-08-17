Atlético Mineiro vs RB Bragantino: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

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Atl.Mineiro llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 5 de la Copa Sudamericana. Se enfrenta ante RB Bragantino este miércoles 19 de agosto desde las 18:00 horas, en el estadio Arena MRV.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Atlético Mineiro.

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril)

: Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril)

: Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)

: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril) Fase de Grupos : Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo)

: Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)

: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo) Octavos de Final: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)

Los resultados de RB Bragantino en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Carabobo 1 vs RB Bragantino 0 (9 de abril)

: Carabobo 1 vs RB Bragantino 0 (9 de abril) Fase de Grupos : RB Bragantino 3 vs Blooming 2 (16 de abril)

: RB Bragantino 3 vs Blooming 2 (16 de abril) Fase de Grupos : RB Bragantino 0 vs River Plate 1 (30 de abril)

: RB Bragantino 0 vs River Plate 1 (30 de abril) Fase de Grupos : Blooming 0 vs RB Bragantino 6 (7 de mayo)

: Blooming 0 vs RB Bragantino 6 (7 de mayo) Fase de Grupos : River Plate 1 vs RB Bragantino 1 (20 de mayo)

: River Plate 1 vs RB Bragantino 1 (20 de mayo) Fase de Grupos : RB Bragantino 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)

: RB Bragantino 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo) Playoffs Octavos : Sporting Cristal 0 vs RB Bragantino 0 (22 de julio)

: Sporting Cristal 0 vs RB Bragantino 0 (22 de julio) Playoffs Octavos : RB Bragantino 1 vs Sporting Cristal 0 (29 de julio)

: RB Bragantino 1 vs Sporting Cristal 0 (29 de julio) Octavos de Final: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)

Horario Atlético Mineiro y RB Bragantino, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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