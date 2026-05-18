Atlético Mineiro vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Sudamericana

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Atlético Mineiro y Cienciano se disputará el próximo jueves 21 de mayo por la fecha 5 del grupo B de la Copa Sudamericana, a partir de las 18:00 horas en el estadio Arena MRV.

Así llegan Atlético Mineiro y Cienciano

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha anterior, Atlético Mineiro se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Juventud. Con 1 triunfo y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Cienciano cayó 0 a 3 ante Puerto Cabello. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 5 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

De los últimos 3 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Cienciano lo ganó por 1 a 0.

El duelo de esta jornada enfrenta al puntero y colero del Grupo B. Cienciano ha logrado sumar 7 puntos convirtiendo 4 goles, mientras que Atl.Mineiro tiene 4 unidades y 5 tantos.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Carlos Ortega Jaimes.

Fecha y rival de Atlético Mineiro en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 6: vs Puerto Cabello: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Cienciano en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo B - Fecha 6: vs Juventud: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Atlético Mineiro y Cienciano, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.