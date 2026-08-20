Atlético de Madrid vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga

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Por la fecha 2 de La Liga, Villarreal y Atlético de Madrid se enfrentan el domingo 23 de agosto desde las 11:00 horas, en el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Villarreal

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de La Liga

Atlético de Madrid viene de ganar en su encuentro anterior a Málaga con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de La Liga

En la fecha pasada, Villarreal finalizó con un empate 2-2 ante Racing Santander..

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal sacó un triunfo, con un marcador 5 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en sexto lugar en el campeonato (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Espanyol 3 1 1 0 0 3 2 Alavés 3 1 1 0 0 3 3 Atlético de Madrid 3 1 1 0 0 2 4 Sevilla 3 1 1 0 0 1 6 Villarreal 1 1 0 1 0 0

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga

Fecha 3: vs Sevilla: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Athletic Bilbao: 5 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de La Liga

Fecha 3: vs Alavés: 28 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Deportivo: 5 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Villarreal, según país

Argentina: 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

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