Atlético de Madrid vs Málaga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga

Málaga debuta ante el Atleti el próximo miércoles 19 de agosto, en una nueva edición de La Liga. El choque comenzará a las 15:00 horas y será en el Metropolitano.
Según el registro del historial de las últimas 5 veces que se enfrentaron, el local lleva 5 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y Atlético de Madrid sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
¿En qué jornada juega el clásico Atlético de Madrid?
Durante la jornada 7, Atlético de Madrid se enfrentará a Real Madrid en el tan esperado Derbi de Madrid.
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 2: vs Villarreal: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Sevilla: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Athletic Bilbao: 5 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Málaga en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 2: vs Deportivo: 24 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Real Madrid: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Levante: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Málaga, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas