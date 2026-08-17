Atlético de Madrid vs Málaga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga

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Málaga debuta ante el Atleti el próximo miércoles 19 de agosto, en una nueva edición de La Liga. El choque comenzará a las 15:00 horas y será en el Metropolitano.

Según el registro del historial de las últimas 5 veces que se enfrentaron, el local lleva 5 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y Atlético de Madrid sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Atlético de Madrid?

Durante la jornada 7, Atlético de Madrid se enfrentará a Real Madrid en el tan esperado Derbi de Madrid.

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga

Fecha 2: vs Villarreal: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Sevilla: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Athletic Bilbao: 5 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Málaga en los próximos partidos de La Liga

Fecha 2: vs Deportivo: 24 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Real Madrid: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Levante: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Málaga, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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