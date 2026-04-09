España - LALIGA 2025 - 2026

Athletic Bilbao vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Villarreal, que se enfrentarán en la Catedral el próximo domingo 12 de abril a las 15:00 horas.

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Jueves, 09 de abril de 2026 a las 02:44 pm
Athletic Bilbao vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga
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El duelo correspondiente a la fecha 31 de la Liga se jugará el próximo domingo 12 de abril a las 15:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Villarreal

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Getafe. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de caer en su estadio ante Girona por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

 

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 38 puntos (11 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 58 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (18 PG - 4 PE - 8 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 76 30 25 1 4 51
2
Real Madrid 69 30 22 3 5 36
3
Villarreal 58 30 18 4 8 19
4
Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 20
11
Athletic Bilbao 38 30 11 5 14 -11
DataFactory

 

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 33: vs Osasuna: 21 de abril - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Atlético de Madrid: 25 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 33: vs Real Oviedo: 23 de abril - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Celta: 26 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Villarreal, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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