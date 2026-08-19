Athletic Bilbao vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de La Liga

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El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla se impuso por 2 a 1.
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 1: vs Barcelona: 27 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Celta: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Atlético de Madrid: 5 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Espanyol: 6 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Sevilla, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas
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