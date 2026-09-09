Athletic Bilbao vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

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A partir de las 12:30 horas el próximo sábado 12 de septiembre, Elche enfrentará a Athletic Bilbao en la Catedral, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de La Liga.

Así llegan Athletic Bilbao y Elche

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de La Liga

Athletic Bilbao ganó el encuentro previo ante Atlético de Madrid por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 2 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Elche en partidos de La Liga

Elche cayó derrotado 2 a 3 ante Real Sociedad. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 1. Ha marcado 5 goles y recibió 12.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo puesto con 6 puntos (2 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (1 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 12 4 4 0 0 15 2 Alavés 10 4 3 1 0 7 3 Real Madrid 9 4 3 0 1 7 10 Athletic Bilbao 6 4 2 0 2 1 19 Elche 1 4 0 1 3 -7

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Levante: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Alavés: 19 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Real Madrid: 15 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Espanyol: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Elche, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

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