Athletic Bilbao vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

A partir de las 12:30 horas el próximo sábado 12 de septiembre, Elche enfrentará a Athletic Bilbao en la Catedral, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de La Liga.
Así llegan Athletic Bilbao y Elche
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de La Liga
Athletic Bilbao ganó el encuentro previo ante Atlético de Madrid por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 2 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 6 goles a favor.
Últimos resultados de Elche en partidos de La Liga
Elche cayó derrotado 2 a 3 ante Real Sociedad. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 1. Ha marcado 5 goles y recibió 12.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el décimo puesto con 6 puntos (2 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (1 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|12
|4
|4
|0
|0
|15
|2
|Alavés
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|3
|Real Madrid
|9
|4
|3
|0
|1
|7
|10
|Athletic Bilbao
|6
|4
|2
|0
|2
|1
|19
|Elche
|1
|4
|0
|1
|3
|-7
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 6: vs Levante: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Alavés: 19 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 6: vs Real Madrid: 15 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Espanyol: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas