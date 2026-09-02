Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de La Liga

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Por la fecha 4 de La Liga, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao se enfrentan el sábado 5 de septiembre desde las 10:15 horas, en la Catedral.

Así llegan Athletic Bilbao y Atlético de Madrid

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de La Liga

Athletic Bilbao viene de ganar en su encuentro anterior a Celta con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de La Liga

Atlético de Madrid venció 3-1 a Sevilla en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha empatado 1, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de abril, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4 4 Alavés 7 3 2 1 0 4 12 Athletic Bilbao 3 3 1 0 2 -2

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Elche: 12 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Levante: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Alavés: 19 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Real Sociedad: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Osasuna: 16 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Real Madrid: 20 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, según país

Argentina: 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas

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