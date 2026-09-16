Athletic Bilbao vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

A partir de las 10:15 horas el próximo sábado 19 de septiembre, Alavés enfrentará a Athletic Bilbao en la Catedral, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de La Liga.

Así llegan Athletic Bilbao y Alavés

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de La Liga

Athletic Bilbao llega con resultado de empate, -, ante Levante. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Alavés en partidos de La Liga

Alavés cayó derrotado 0 a 1 ante Valencia. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 6.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se impuso por 2 a 4.

El local se ubica en el noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 Real Madrid 15 6 5 0 1 11 3 Betis 12 5 4 0 1 1 4 Alavés 10 6 3 1 2 5 9 Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 1

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Alavés: 19 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 10 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de La Liga

Fecha 8: vs Atlético de Madrid: 10 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Alavés, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela: 10:15 horas

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