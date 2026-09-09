Atalanta vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4

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El próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 14:45 horas, Cagliari enfrenta a Atalanta en el Gewiss Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 4 .

Así llegan Atalanta y Cagliari

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Atalanta en partidos

Atalanta fue derrotado en el Stadio Olimpico frente a Roma por 1 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Cagliari en partidos

Cagliari viene de vencer a Lecce en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 1 derrota. Además, marcó un total de 2 goles y 1 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Cagliari se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el octavo puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 9 3 3 0 0 9 2 Inter 9 3 3 0 0 5 3 Lazio 9 3 3 0 0 3 8 Atalanta 6 3 2 0 1 1 9 Cagliari 6 3 2 0 1 1

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos

Fecha 5: vs Juventus: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Venezia: 12 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Milan: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Frosinone: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos

Fecha 5: vs Udinese: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Juventus: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Monza: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Bologna: 24 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Roma: 27 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Atalanta y Cagliari, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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