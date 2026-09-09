Italia - Serie A 2026-2027

Atalanta vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4

En la previa de Atalanta vs Cagliari, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 12 de septiembre desde las 14:45 horas en el Gewiss Stadium.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 01:46 pm
Atalanta vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4
Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 14:45 horas, Cagliari enfrenta a Atalanta en el Gewiss Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 4 .

Así llegan Atalanta y Cagliari

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Atalanta en partidos

Atalanta fue derrotado en el Stadio Olimpico frente a Roma por 1 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Cagliari en partidos

Cagliari viene de vencer a Lecce en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 1 derrota. Además, marcó un total de 2 goles y 1 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Cagliari se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el octavo puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Roma 9 3 3 0 0 9
2
Inter 9 3 3 0 0 5
3
Lazio 9 3 3 0 0 3
8
Atalanta 6 3 2 0 1 1
9
Cagliari 6 3 2 0 1 1
DataFactory
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos
  • Fecha 5: vs Juventus: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Venezia: 12 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Milan: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Frosinone: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos
  • Fecha 5: vs Udinese: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Juventus: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Monza: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Bologna: 24 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Roma: 27 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Atalanta y Cagliari, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FÚTBOL

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?