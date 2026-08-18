Astros reciben a los Angels buscando mantener su dominio divisional

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Las acciones de la MLB continúan este mes de agosto cuando los Houston Astros abran serie en casa frente a sus rivales de división, Los Angeles Angels. La escuadra sideral regresa al Minute Maid Park tras un día de descanso oportuno, buscando extender su dominio reciente frente a una franquicia angelina que lucha por estabilizar su cuerpo de pitcheo en el tramo decisivo de la temporada regular.

Houston Astros: Retorno de Cristian Javier y ataque constante

Los Astros afrontan este compromiso con un balance positivo frente a los Angels en 2026, acumulando tres victorias de forma consecutiva en sus choques de julio (6-4, 3-2 y 7-4). La toletería de Houston ha sabido capitalizar los problemas del rival para encontrar hombres en base, sumando 16 carreras en esa última serie y fabricando anotaciones mediante el descontrol del pitcheo oponente.

El diestro Cristian Javier asume la responsabilidad en el montículo por los locales. Tras ser administrado con precaución por el cuerpo técnico debido a molestias físicas, el dominicano busca establecer sus comandos temprano tras lanzar seis episodios de tres carreras en una de sus apariciones recientes, ofreciendo respaldo a una rotación que busca consistencia en agosto.

Los Angeles Angels: Toque de fuerza ante la inestabilidad en la lomita

Por su parte, los Angels arriban a Houston envueltos en ajustes profundos tras modificar su cuerpo técnico de pitcheo. El conjunto visitante ostenta una efectividad colectiva de 4.51 y lidera las Grandes Ligas en pasaportes otorgados, un factor que coloca una carga pesada sobre su relevo ante la falta de un abridor oficialmente anunciado para el inicio de la serie.

A pesar de las dudas en el montículo, la alineación de Los Angeles conserva poder con el madero. Los Angels promedian 4.9 carreras y 13 cuadrangulares en sus pasados diez duelos directos ante Houston, habiendo fabricado siete o más anotaciones ante el pitcheo sideral en dos oportunidades a lo largo de la campaña.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Alto volumen anotador: Seis de los últimos diez enfrentamientos directos entre ambos equipos superaron la barrera de las ocho carreras, promediando casi diez anotaciones por juego en dicho tramo.

Control en el montículo: Los Angels son la franquicia que concede más bases por bolas en la MLB, enfrentando a un lineup de Houston con alto porcentaje de embasado.

Respuesta de la visita: Los Angels promedian casi cinco carreras anotadas por compromiso ante la rotación de Houston en sus enfrentamientos recientes.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Considerando la fragilidad del pitcheo visitante ante corredores en circulación y la capacidad de ambas toleterías para responder en duelos divisionales, el escenario proyecta un partido de ritmo ofensivo dinámico.

Mercado recomendado: Total de carreras: Más de 8.5 (Over 8.5)

Cuota: -145

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González