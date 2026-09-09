Aston Villa vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

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Nottingham Forest y Aston Villa se enfrentarán en el estadio Villa Park el próximo sábado 12 de septiembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan Aston Villa y Nottingham Forest

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa igualó 0-0 frente a Hull City.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest igualó 0-0 ante Tottenham en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrota: 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 2 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (2 PE - 1 PP).

Andrew Madley fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 9 3 3 0 0 5 2 Arsenal 9 3 3 0 0 5 3 Hull City 7 3 2 1 0 3 16 Nottingham Forest 2 3 0 2 1 -1 17 Aston Villa 1 3 0 1 2 -5

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Tottenham: 19 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Brentford: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newcastle United: 17 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Manchester City: 24 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Fulham: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Coventry City: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Crystal Palace: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Arsenal: 18 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Ipswich Town: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Brentford: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Aston Villa y Nottingham Forest, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

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