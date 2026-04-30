Aston Villa recibirá a Tottenham por la fecha 35

El duelo correspondiente a la fecha 35 de la Premier League se jugará el próximo domingo 3 de mayo a las 14:00 horas.
Así llegan Aston Villa y Tottenham
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Wolverhampton. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 7.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa resultó vencedor por 1 a 2.
El local está en el quinto puesto con 58 puntos (17 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 34 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (8 PG - 10 PE - 16 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Samuel Barrott.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|73
|34
|22
|7
|5
|38
|2
|Manchester City
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|3
|Manchester United
|61
|34
|17
|10
|7
|14
|5
|Aston Villa
|58
|34
|17
|7
|10
|5
|18
|Tottenham
|34
|34
|8
|10
|16
|-10
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 36: vs Burnley: 10 de mayo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Liverpool: 17 de mayo - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 36: vs Leeds United: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Chelsea: 19 de mayo - 16:15 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Horario Aston Villa y Tottenham, según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas