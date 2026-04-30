Aston Villa recibirá a Tottenham por la fecha 35

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El duelo correspondiente a la fecha 35 de la Premier League se jugará el próximo domingo 3 de mayo a las 14:00 horas.

Así llegan Aston Villa y Tottenham

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Wolverhampton. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 7.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el quinto puesto con 58 puntos (17 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 34 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (8 PG - 10 PE - 16 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 61 34 17 10 7 14 5 Aston Villa 58 34 17 7 10 5 18 Tottenham 34 34 8 10 16 -10

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 36: vs Burnley: 10 de mayo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Liverpool: 17 de mayo - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 36: vs Leeds United: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Chelsea: 19 de mayo - 16:15 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y Tottenham, según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

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