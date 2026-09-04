Arsenal y Chelsea cierran la tercera jornada

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El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League se jugará el próximo domingo 6 de septiembre a las 11:30 horas.

Así llegan Arsenal y Chelsea

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal derrotó por 1 a 0 a Aston Villa en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea llega con envión anímico tras vencer por 4 a 3 a Brighton and Hove.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 1 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el segundo puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (2 PG).

El árbitro designado para el encuentro es Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 6 2 2 0 0 4 2 Arsenal 6 2 2 0 0 4 3 Hull City 6 2 2 0 0 3 4 Chelsea 6 2 2 0 0 2 5 Brentford 4 2 1 1 0 3

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Sunderland: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Brighton and Hove: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Leeds United: 10 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Everton: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Hull City: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Brentford: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Bournemouth: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Everton: 17 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tottenham: 24 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Horario Arsenal y Chelsea, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

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