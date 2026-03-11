Arsenal vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 30 de la Premier League, Everton y Arsenal se enfrentan el sábado 14 de marzo desde las 13:30 horas, en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Everton

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal terminó con un empate en 2 frente a Wolverhampton en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 5 goles y sumó 10 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció 2-0 a Burnley en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 6 en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está puntero con 67 puntos (20 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (12 PG - 7 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Andrew Madley, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 67 30 20 7 3 37 2 Manchester City 60 29 18 6 5 32 3 Manchester United 51 29 14 9 6 11 4 Aston Villa 51 29 15 6 8 5 8 Everton 43 29 12 7 10 1

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Everton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

