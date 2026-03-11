Inglaterra - Premier League 2025-2026

Arsenal vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Arsenal y Everton se miden en el Emirates Stadium el sábado 14 de marzo a las 13:30 horas y Andrew Madley es el elegido para dirigir el partido.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 11:17 am
Arsenal vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League
Por la fecha 30 de la Premier League, Everton y Arsenal se enfrentan el sábado 14 de marzo desde las 13:30 horas, en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Everton

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal terminó con un empate en 2 frente a Wolverhampton en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 5 goles y sumó 10 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció 2-0 a Burnley en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 6 en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está puntero con 67 puntos (20 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (12 PG - 7 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Andrew Madley, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Arsenal6730207337
2
Manchester City6029186532
3
Manchester United5129149611
4
Aston Villa512915685
8
Everton4329127101
DataFactory

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Everton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Miércoles 11 de Marzo de 2026
