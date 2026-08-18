Arsenal vs Coventry City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales
Comienza el torneo y los Gunners reciben a Coventry el próximo viernes 21 de agosto. El partido correspondiente a la primera jornada de la Premier League se jugará desde las 15:00 horas en el Emirates Stadium.
¿En qué jornada juega el clásico Arsenal?
Uno de los partidos más esperados de Arsenal será el Derbi del norte de Londres con Tottenham en la jornada 14.
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 2: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 3: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 4: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Coventry City en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 2: vs Hull City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 3: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 4: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Coventry City, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER