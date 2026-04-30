Apuesta seguro el Kentucky Derby y gana en MeridianoBet

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El primer sábado de mayo de cada año se celebra y corre el Kentucky Derby en Churchill Down y este año también le vas a poder apostar en MeridianoBet y ganar más.

La también conocida como “Carrera por las Rosas” por ser las flores oficiales y, además, entregarle al ganador una guirnalda desde el año 1932, es una de las carreras más conocidas y emocionantes en el mundo del hipismo nacional e internacional por ser la primera de la Triple Corona cada año.

En esta edición, la 152, participan purasangres de renombre y puedes apostarles en MeridianoBet donde además también están disponibles los hipódromos internacionales para jugar y multiplicar ganancias.

Los potros que se encontrarán son: Renegade (1), Albus (2), Intrepido (3), Litmus Test (4), Right to Party (5), Commandment (6), Danon Bourbon (7), So Happy (8), The Puma (9), Wonder Dean (JPN) (10), Incredibolt (11), Chief Wallabee (12), Silent Tactic (13), Potente (14), Emerging Market (15), Pavlovian (16), Six Speed (17), Further Ado (18), Golden Tempo (19), Fulleffort (20), Great White (21), Ocelli (22), Robusta (23) y Corona de Oro (24).

Desde MeridianoBet recomendamos apostar a Potente y So Happy.

Ingresa ya en MeridianoBet y recarga con cualquiera de los métodos nacionales e internacionales que disponemos y comienza a ganar en la mejor plataforma del país.