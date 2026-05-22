Apuesta en Meridiano con la polla hípica en las carreras internacionales

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El hipismo internacional no se detiene y MeridianoBet ofrece puras ganancias para los amantes de la adrenalina ecuestre.

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Ingresando en MeridianoBet.net puedes jugar y aprovecharla al máximo por tan solo $1,00. Con esta inversión, los días jueves hay premio exclusivamente para el primer acumulado.

Los viernes, sábados y domingos se premian a más ganadores. El primer lugar se gana $5.000, el segundo $2.000 y, el tercero, cuarto y quinto $1.00 cada uno. Adicional a esto, Hay un jackpot de $5.000 si aciertas con 30 puntos.

A diario se repartirán más de $16.000,00 y tú puedes llevarte parte de este premio si juegas y ganas en MeridianoBet.

Estas súper promociones las ofrecemos todas las semanas, solo debes estar atento a nuestras redes sociales y, además, así aprovechar los pronósticos diarios de disciplinas deportivas para que juegues, ganes y cobres seguro en la plataforma más segura y la que mejor paga.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González