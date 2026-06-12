Apuesta a la Triple Corona nacional en MeridianoBet

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La jornada de este domingo 14 de junio de 2026 en el Hipódromo La Rinconada se vestirá de gala al celebrar el LXXVII Clásico “José Antonio Páez” (Grado I), conocido por ser el primer paso de la Triple Corona nacional.

Esta prueba, la cual marca el inicio de la temporada más importante para los potros del país, en esta oportunidad será la décima tercera carrera del día – sexta válida – a las 06:00 P.M. donde, además, se le rendirá homenaje al político y militar venezolano José Antonio Páez con ejemplares de 3 años nacidos y criados en Venezuela.

Compitiendo por este primer título, se medirán Triunfante (1), Catirote (2), Bunker (3), Pontevecchio (4), Teniente Dan (5), Gran Nicanor (6), Orlando Erre (7), Big Valdi (8), Pedro Antonio (9), Ponsigue (10), El Gran Jhosue (11), Banderas (12) y El Providencial (13).

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