Angers vs Troyes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

Troyes y Angers se enfrentarán en el estadio Raymond-Kopa el próximo sábado 19 de septiembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1.

Así llegan Angers y Troyes

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers igualó 0-0 frente a Le Havre AC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 2 derrotas. Le convirtieron 5 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Troyes en partidos de la Ligue 1

Troyes perdió ante Lille por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 9.

Angers aún no pudo ganar como local en el estadio Raymond-Kopa y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y Angers se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Azzedine Souifi fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lille 10 4 3 1 0 5 2 Mónaco 10 4 3 1 0 4 3 Stade Rennes 10 4 3 1 0 3 11 Angers 4 4 1 1 2 -1 12 Troyes 4 4 1 1 2 -5

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Stade Brestois: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympique de Marsella: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lorient: 25 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Olympique Lyon: 31 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nice: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Troyes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Olympique de Marsella: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lens: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Toulouse: 24 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Le Mans: 31 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs PSG: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Angers y Troyes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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