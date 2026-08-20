Angers vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

Angers y Lille se enfrentarán el próximo domingo 23 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Ligue 1, desde las 09:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Raymond-Kopa.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille se llevó la victoria por 0 a 1.
Jérémy Stinat fue designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 2: vs Auxerre: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Stade Rennes: 6 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Le Havre AC: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 2: vs PSG: 28 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Toulouse: 3 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Troyes: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Angers y Lille, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas