Francia - Ligue 1 2026-2027

Angers vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

Todos los detalles de la previa del partido entre Angers y Lille, que se jugará el domingo 23 de agosto desde las 09:00 horas en el estadio Raymond-Kopa. Dirige Jérémy Stinat.

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MeridianoBet
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 03:24 pm
Angers vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1
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Angers y Lille se enfrentarán el próximo domingo 23 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Ligue 1, desde las 09:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Raymond-Kopa.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille se llevó la victoria por 0 a 1.

Jérémy Stinat fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Auxerre: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Stade Rennes: 6 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Le Havre AC: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs PSG: 28 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Toulouse: 3 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Troyes: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Angers y Lille, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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