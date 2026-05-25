América de Cali vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo A de la Copa Sudamericana

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El próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 20:30 horas, Macará visita a América de Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo A de la Copa Sudamericana.

Así llegan América de Cali y Macará

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana

América de Cali viene de empatar ante Tigre por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana

El anterior partido jugado por Macará acabó en empate por 0-0 ante Alianza Atlético. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y firmaron un empate en 1.

Mientras que Macará tiene asegurada la clasificación a la Playoffs Octavos, Los Diablos Rojos tienen la obligación de ganar para seguir vivos en el torneo de la Copa Sudamericana.

El encargado de impartir justicia en el partido será Mario Díaz de Vivar Bogado.

Horario América de Cali y Macará, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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