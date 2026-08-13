Allegiant Stadium recibe el choque de pretemporada entre Las Vegas Raiders y Arizona Cardinals

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La Pretemporada de la NFL continúa su marcha este 13 de agosto cuando las luces del Allegiant Stadium de Las Vegas se enciendan para albergar el choque entre los Las Vegas Raiders y los Arizona Cardinals. En un duelo donde los cuerpos técnicos ajustan esquemas y evalúan la profundidad de sus planteles, el desarrollo ofensivo apunta a un choque de ritmo controlado en la capital del entretenimiento.

Las Vegas Raiders: Ajustes de rotación y solidez defensiva en casa

La franquicia de Nevada vuelve al césped de Las Vegas con la misión de afinar detalles tácticos y evaluar el rendimiento de sus unidades secundarias tras cerrar la campaña regular previa con récord de 1-9 en sus últimas diez presentaciones. En aquel tramo, los Raiders promediaron apenas 13.8 puntos anotados por compromiso, mostrando pasajes de baja efectividad para mover las cadenas en la zona roja.

Al tratarse de un compromiso de pretemporada, el enfoque del equipo local estará en dar rodaje a los jóvenes talentos y probar variaciones en el juego aéreo corto con sus alas cerradas. Pese a que la ofensiva suele operar con cautela en estas instancias, la presencia del público en casa motiva a la defensa a mantener bajo control las posesiones rivales.

Arizona Cardinals: En busca de ritmo ofensivo en la ruta

Por su parte, los Arizona Cardinals llegan a este compromiso tras caer 33-30 en un vibrante duelo de preparación frente a los Carolina Panthers. La escuadra visitante ostenta un registro similar de una victoria en sus diez actuaciones más recientes en la liga, aunque promedian 20.2 unidades anotadas por partido, exhibiendo destellos de explosividad con su cuadro de suplentes.

El principal reto para Arizona radicará en corregir las concesiones en su perímetro, considerando que la zaga ha permitido una media de 33.4 puntos en su tramo reciente. Minimizar los errores de comunicación en las series iniciales resultará fundamental para mantener aspiraciones en territorio hostil.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Dominio en casa: Históricamente, la franquicia de Las Vegas domina el cara a cara reciente con tres victorias en cuatro enfrentamientos ante Arizona.

Baja producción anotadora: Las Vegas Raiders se ha mantenido por debajo de los 20.5 puntos anotados en ocho de sus pasados nueve partidos disputados.

Ritmo de pretemporada: En duelos de evaluación, el uso prolongado de mariscales de campo suplentes tiende a recortar la efectividad en series profundas.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con ambos entrenadores priorizando la rotación de plantilla y evitando arriesgar a sus figuras principales, el juego se perfila cerrado y de bajo volumen anotador por la vía aérea.

Mercado recomendado: Total de puntos: Menos de 39.5 (Under 39.5) .

Cuota: +130

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González