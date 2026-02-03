Albacete vs. FC Barcelona: ¿Habrá sorpresa en la Copa del Rey?

Suscríbete a nuestros canales

El "cuento de hadas" del Albacete Balompié se traslada a los cuartos de final de la Copa del Rey. Este martes, el equipo de la Segunda División se enfrenta al actual campeón de La Liga y líder indiscutible del fútbol español, el FC Barcelona. Aunque las casas de apuestas otorgan una ventaja abrumadora al conjunto catalán, el "Queso Mecánico" llega con la moral por las nubes tras eliminar a gigantes en rondas previas.

Albacete Balompié: El matagigantes de la Copa

El equipo dirigido por Alberto González atraviesa su mejor momento de la temporada, acumulando cinco partidos sin conocer la derrota. Su camino en esta edición de la Copa ha sido histórico, eliminando al Celta de Vigo y, más recientemente, al Real Madrid (3-2) en una noche mágica.

Estado de forma: 12.ª posición en Segunda División, pero con una resiliencia psicológica notable.

Bajas sensibles: Higinio Marín, máximo goleador copero del equipo con 4 goles, es duda por una lesión de tobillo, junto a Jon García y Edward Cedeño.

Clave del éxito: "Estuvimos organizados, no hay nada que perder", declaró González, enfatizando la falta de presión sobre sus jugadores.

FC Barcelona: La máquina de Hansi Flick

El Barça es actualmente el equipo más en forma de Europa. Flick ha construido un bloque sólido que destaca por su xG (goles esperados) asfixiante, como el 6.44 registrado en su reciente victoria ante el Elche (3-1).

Dominio total: Vienen de superar al Racing y al Guadalajara en rondas previas, manteniendo siempre la portería a cero en el torneo del KO.

Juventud y talento: Con la reciente renovación de Fermín López hasta 2031, el club blinda su futuro.

Enfermería: Flick no podrá contar con Gavi, Pedri, Christensen ni Raphinha, lo que podría obligar a rotaciones en el once titular.

Estadísticas y Predicción de MeridianoBet

Históricamente, el Albacete solo ha vencido al Barcelona una vez (1994/95). Sin embargo, la competitividad mostrada por los locales en su estadio sugiere un duelo más cerrado de lo que indican las cuotas.

Goles: En los últimos 5 partidos del Barça se han registrado al menos 3 goles. El promedio combinado invita a pensar en un mercado de Total Más de 2.5 goles (-325).

Nuestra elección: Albacete con Hándicap (+2.5). Aunque el Barcelona es favorito para avanzar, el Albacete ha demostrado que sabe competir contra la élite. Un marcador estimado de 1-3 cumpliría con este hándicap, que se cotiza en -160

R: Luimar González