Alavés vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga

A partir de las 15:30 horas el próximo viernes 28 de agosto, Villarreal enfrentará a Alavés en el Mendi, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de La Liga.
Así llegan Alavés y Villarreal
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Alavés en partidos de La Liga
Alavés llega con resultado de empate, 1-1, ante Rayo Vallecano.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de La Liga
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Villarreal y Atlético de Madrid, con un marcador 2-2..
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el segundo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 2 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (2 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Sevilla
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|2
|Alavés
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|3
|Atlético de Madrid
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|4
|Barcelona
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|9
|Villarreal
|2
|2
|0
|2
|0
|0
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Osasuna: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Deportivo: 5 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Villarreal, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas