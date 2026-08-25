Alavés vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga

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A partir de las 15:30 horas el próximo viernes 28 de agosto, Villarreal enfrentará a Alavés en el Mendi, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de La Liga.

Así llegan Alavés y Villarreal

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Alavés en partidos de La Liga

Alavés llega con resultado de empate, 1-1, ante Rayo Vallecano.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de La Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Villarreal y Atlético de Madrid, con un marcador 2-2..

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el segundo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 2 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (2 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Sevilla 6 2 2 0 0 3 2 Alavés 4 2 1 1 0 3 3 Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 2 4 Barcelona 3 1 1 0 0 5 9 Villarreal 2 2 0 2 0 0

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de La Liga

Fecha 4: vs Osasuna: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de La Liga

Fecha 4: vs Deportivo: 5 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Villarreal, según país

Argentina: 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

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