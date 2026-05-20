España - LALIGA 2025 - 2026

Alavés vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Rayo Vallecano, que se enfrentarán en el Mendi el próximo sábado 23 de mayo a las 15:00 horas.

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Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 12:26 pm
Alavés vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga
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El duelo correspondiente a la fecha 38 de la Liga se jugará el próximo sábado 23 de mayo a las 15:00 horas.

Así llegan Alavés y Rayo Vallecano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés derrotó por 1 a 0 a Real Oviedo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 5.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 43 puntos (11 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que el visitante llegó a 47 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (11 PG - 14 PE - 12 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 94 37 31 1 5 61
2
Real Madrid 83 37 26 5 6 40
3
Villarreal 69 37 21 6 10 22
8
Rayo Vallecano 47 37 11 14 12 -4
13
Alavés 43 37 11 10 16 -11
DataFactory
Horario Alavés y Rayo Vallecano, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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